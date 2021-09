Ubriaco con il furgone sul dissuasore: denunciato

Giovedì sera la polizia locale di Vicenza è intervenuta a Borgo Casale per un incidente che ha visto coinvolto un trentaquattrenne residente a Valdagno. L’uomo, alla guida di un furgone, ha perso il controllo del mezzo finendo sopra ad un dissuasore in cemento, dove il veicolo è rimasto incastrato. All’arrivo degli agenti l’autista ha evidenziato forti sintomi di ebbrezza alcolica, tanto da riuscire a stento a reggersi in piedi. Accompagnato in Comando per essere sottoposto alla prova alcolimetrica, il conducente ha rifiutato categoricamente di effettuare l’accertamento, adirandosi e spingendo due agenti per poi tentare di andarsene. Dopo essere stato immobilizzato e condotto nella cella di sicurezza, l’uomo è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza, aggravata dal fatto di aver causato un incidente e dalla qualifica di conducente professionale, impegnato in alcune consegne per conto del datore di lavoro, proprietario del mezzo. Quest’ultimo è stato convocato per il recupero del mezzo e ha provveduto ad accompagnare a casa il proprio dipendente, al quale è stata ritirata la patente di guida.