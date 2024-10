Turismo, Giovine (FdI): “Bando aree sosta camper, opportunità straordinaria per il vicentino”

“Il Ministero del Turismo mette a disposizione ben 33 milioni di euro per sostenere i comuni con popolazione fino a 20mila abitanti nello sviluppo delle aree di sosta, per favorire e stimolare il settore del turismo itinerante. Questa iniziativa risponde alle richieste delle associazioni camperistiche, che da tempo evidenziano la mancanza di strutture adeguate per accogliere i viaggiatori su mezzi ricreazionali, e si inserisce in una strategia di potenziamento del turismo all’aria aperta, fondamentale per molte realtà locali.

Per la provincia di Vicenza, questo bando rappresenta un’opportunità cruciale. Il territorio vicentino, ricco di paesi, paesaggi naturali e di patrimonio architettonico culturale, può sfruttare questo strumento per migliorare l’accoglienza turistica, incentivando un segmento turistico in forte crescita. La possibilità di migliorare le infrastrutture dedicate ai camper e ai viaggiatori in movimento permetterà alla nostra provincia di attrarre maggiori flussi turistici, promuovendo al contempo un modello di turismo sostenibile e capillare, che tocca anche le località meno conosciute ma di grande valore.

Questo provvedimento, quindi, non solo risponde a una necessità pratica, ma rafforza il potenziale di sviluppo di un territorio straordinario come quello vicentino, che merita di essere scoperto in tutta la sua straordinarietà . Un ringraziamento particolare al Ministro Santanchè per la sensibilità e attenzione rispetto a un tema importante come questo; il Governo Meloni si dimostra ancora una volta determinato a sostenere e sviluppare la crescita del nostro Paese in tutti i suoi settori.” Cosi il deputato di Fratelli d’Italia e membro delle commissioni Lavoro e Attività Produttive, commercio e turismo alla Camera dei deputati Silvio Giovine.