Trovato in casa pieno di eroina e cocaina: arrestato 35enne nigeriano

Ieri pomeriggio, giovedì 16 settembre, i Carabinieri di Vicenza hanno condotto un’operazione antidroga in viale dal Verme. A quanto pare, l’abitazione di un cittadino nigeriano di 35 anni, con regolare permesso di soggiorno, era soggetta ad un sospetto via vai. Una volta effettuata la perquisizione, i militari hanno trovato nell’abitazione dell’uomo, Kenneth Ehiagwina, con precedenti ma munito di regolare permesso di soggiorno, 122 grammi di eroina e 45 di cocaina ancora da tagliare, oltre a 1700 euro in contanti di vario taglio. Il tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di avere precedenti.