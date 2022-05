Trova una bomba mentre sta spianando la terra: ordigno della seconda guerra mondiale a Monticello

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nel tardo pomeriggio di giovedì, un agricoltore di Monticello Conte Otto, mentre spianava la terra rimossa dal letto di un fosso, ha ritrovato un ordigno bellico inesploso, risalente probabilmente alla Seconda guerra mondiale. I fatti lungo via Cogollo, dove venti giorni fa era stata eseguita la pulizia dell’alveo. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Subito allertate le forze dell’ordine: la bomba, lunga circa 30 centimetri per un diametro di 10, non è stato ancora riconosciuto. I carabinieri hanno provveduto ad allertare gli artificieri, che dovranno far brillare l’ordigno.