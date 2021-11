Troppi biglietti venduti: salta il concerto in discoteca

Sabato sera, all’Amis disco club in via del Commercio, il concerto di Baby Gang, rapper noto per i suoi testi e le sue performance borderline, è stato annullato a causa di un eccessivo numero di biglietti venduti. La decisione è stata presa dalla direzione del locale dopo un controllo effettuato dalla questura per verificare la capienza ridotta del locale in base alle disposizioni anti-contagio. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Secondo quanto riportato dagli uffici di viale Mazzini, gli artisti avrebbero richiamato un pubblico molto ampio. Al momento del controllo, è stato chiesto il numero di biglietti venduti, che avrebbe superato di gran lunga la capienza massima. Da lì, la direzione avrebbe comunicato l’annullamento del concerto a data da destinarsi.

Il direttore artistico dell’Amis, Cesare De Filippis, non ci sta: «Alcuni ticket erano in vendita, ma non erano assolutamente fuori dalla capienza del locale. Abbiamo preferito annullare per evitare problematiche».