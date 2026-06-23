Traffico di anfetamine on-line: 6 indagati e 400 grammi di droga sequestrati

TREVISO, 23 GIUGNO – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sequestrato complessivamente 413,10 grammi di sostanze psicotrope sintetiche e 1,9 grammi di hashish reperiti all’interno di diverse spedizioni provenienti dai Paesi Bassi e destinate alla Marca trevigiana.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso, ispezionando il contenuto delle spedizioni sospette, hanno rinvenuto 19,0 grammi di metadone, 85,9 grammi di metanfetamina, 18,0 grammi di Monkey Dust (sostanza psicotropa il cui principio attivo è il MDPHP), e hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso 6 persone residenti nel trevigiano.

Le successive perquisizioni personali e domiciliari, eseguite in forza di quattro provvedimenti di ritardatosequestro emessi dalla locale Autorità giudiziaria, hanno permesso di rinvenire ulteriori 12,7 grammi di Monkey Dust, 1,9 grammi di hashish e 0,4 grammi di Metamfetamina, unitamente a bilancini di precisione e bustine per la suddivisione in dosi.

I responsabili sono stati segnalati alla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso.

Per 7 spedizioni contenenti altri 277,10 grammi di sostanze psicotrope sintetiche, le attività d’indagine non hanno ancora permesso di accertare l’identità dei responsabili. Sono quindi in corso altri approfondimenti.