Torna la Festa delle ciliegie a Chiampo: tre giorni di eventi per celebrare l’oro rosso della vallata

Dal 12 al 14 giugno 2026 la 65ª edizione della manifestazione tra stand gastronomici, musica, mercatini e la storica mostra provinciale dedicata alla Durona De.Co.

CHIAMPO – La Città di Chiampo si prepara a celebrare il suo prodotto più prezioso e simbolo della tradizione agricola locale: la ciliegia Durona De.Co., vero e proprio “oro rosso” del territorio. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 prenderà il via la 65ª Festa delle ciliegie, un traguardo storico che quest’anno propone un programma ricchissimo di appuntamenti capaci di coniugare enogastronomia, cultura, musica e intrattenimento per le famiglie.

Il cuore della manifestazione sarà Piazza Giacomo Zanella, che per tutto il fine settimana ospiterà gli stand gastronomici curati dalla ProLoco Chiampo e dal coro El Vajo, dove si potranno gustare frittelle e prodotti tipici, oltre ad acquistare le rinomate ciliegie direttamente dai produttori locali. Tra i momenti clou del ricco cartellone spiccano la premiazione delle eccellenze cittadine, la tradizionale Mostra Provinciale delle Ciliegie presso l’Auditorium Comunale e la degustazione della maxi crostata di ciliegia offerta domenica pomeriggio grazie alla collaborazione tra i pasticceri scledensi di Chiampo e Ascom.