Tormentava la nuova ragazza del suo ex: trentenne accusata di stalking

Il Giornale di Vicenza riporta del caso di stalking avvenuto nel Vicentino. Una donna, S.A., 30 anni, dell’Est Europa ma residente da diversi anni in città, rischia il processo per aver spedito alcuni messaggi di insulti verso il suo ex ragazzo e per aver perseguitato la nuova ragazza di lui.

Le indagini, avviate dai carabinieri, sono terminate adesso dopo essere iniziate nel 2019. S.A. aveva avviato una relazione con M., 36 anni, residente in città, durata qualche anno; dopo l’ennesimo litigio, la separazione nel marzo del 2019. Quindi, dopo qualche mese, l’uomo si è fidanzato con A., 28 anni, anche lei della città; S.A., scoperta la nuova relazione dell’ex ragazzo, si era convinta di essere stata tradita.

A. sarebbe stata quindi rintracciata dalla rivale in amore, che l’ha insultata pubblicamente e con messaggi privati. A. ha quindi bloccato ovunque l’ex fidanzata del suo nuovo compagno, solo per ritrovarsela più volte nel parcheggio del suo posto di lavoro. S.A. avrebbe anche diffamato la donna con alcuni baristi del locale che era solita frequentare. Esasperata, A. ha sporto denuncia. S.A. dovrà difendersi con gli inquirenti per chiarire la sua posizione.