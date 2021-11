Tenta la rapina in negozio con una siringa: arrestato 53enne vicentino

Un vicentino di 53 anni, B.L., è stato denunciato dalla Sezione Volanti della Polizia di Stato nel tardo pomeriggio di venerdì per rapina aggravata. L’uomo era entrato in un negozio di abbigliamento, sito in viale Trieste, brandendo una siringa e minacciando la donna dietro la cassa. Una volta costretta la commessa a consegnargli l’incasso, l’ha strattonata a terra e si è preso i 250 euro d’incasso. Prima di darsi alla fuga l’uomo ha spinto la donna in un camerino intimandole di non chiamare dalla polizia. Uscito dal negozio però, un giovane si è accorto dell’accaduto, perché la vittima era già uscita dal negozio chiedendo aiuto, e si è lanciato all’inseguimento dell’uomo, bloccandolo. Sul posto è intervenuta la volante, contattata da alcuni passanti, che ha tratto in arresto l’uomo, dichiaratosi immediatamente colpevole. L’uomo ora è in carcere in attesa di giudizio.