Temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla: domani tutto il Veneto sotto osservazione

Nuova fase di maltempo in Veneto. Tra il pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, e la giornata di domani, mercoledì 10 giugno, sono attesi rovesci e temporali che potranno interessare gran parte della regione, con possibili criticità legate al rischio idrogeologico.

Sulla base delle previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di “Attenzione” (allerta gialla) per criticità idrogeologica dovuta a temporali.

Secondo il bollettino regionale, tra il pomeriggio e la sera di oggi il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità con rovesci e temporali più probabili e diffusi sulle aree montane, ma anche a tratti sulla fascia pedemontana e sull’alta pianura nord-orientale, soprattutto dalla tarda serata.

Per la giornata di mercoledì 10 giugno il tempo si manterrà a tratti instabile. Sono previsti rovesci e temporali sparsi nelle prime ore del giorno e successivamente in modo più diffuso nel pomeriggio e in serata, in particolare sulle zone centro-settentrionali della regione.

Per oggi, martedì 9 giugno, l’allerta gialla riguarda le seguenti aree:

Dolomiti orientali;

Dolomiti occidentali;

Feltrino;

Prealpi vicentine e Altopiano dei Sette Comuni;

Pedemontana e alta pianura centrale;

Prealpi orientali;

Baldo e Lessinia settentrionale;

Lessinia meridionale e alta pianura veronese;

Prealpi bellunesi, Valbelluna e Feltrino;

Alpago e Cansiglio;

Prealpi trevigiane;

Alta pianura trevigiana occidentale;

Alta pianura trevigiana orientale.

La situazione si estenderà ulteriormente domani: mercoledì 10 giugno l’allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali interesserà l’intero territorio regionale.

La Protezione Civile raccomanda di prestare attenzione durante gli spostamenti, soprattutto nelle aree soggette a forti rovesci, raffiche di vento e possibili allagamenti localizzati.