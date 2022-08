SVT – La procedura per il bonus trasporti

L’invito agli utenti: fare richiesta per tempo per evitare ritardi dovuti ai tempi tecnici di verifica. Il presidente Simone Vicentini: «Il Bonus penalizza le aziende di trasporto pubblico locale, ma siamo pronti mettere in campo un grande sforzo organizzativo»

Il Bonus Trasporti potrà essere richiesto sull’apposito portale ministeriale da domani, giovedì 1 settembre, ma SVT già nella giornata di oggi ha pubblicato sul proprio sito Internet e sui propri canali social le indicazioni per gli utenti vicentini. Perché richiedere e ottenere il bonus è solo il primo passo: la procedura stabilita dal Governo prevede che questo, prima di essere utilizzato, sia verificato dalla società di trasporti presso la quale si intende acquistare l’abbonamento.

SVT ha quindi definito una procedura in 4 fasi, spiegata nel dettaglio sul proprio sito Internet (www.svt.vi.it) che prevede appunto l’iscrizione sul portale ministeriale per scaricare il bonus; quindi la validazione preventiva di quest’ultimo inviando un’e-mail ad SVT; solo una volta ricevuta conferma della validità del buono sarà possibile procedere con l’acquisto dell’abbonamento.

In considerazione dei passaggi tecnici sul portale richiesti dal Ministero alle società di gestione dei trasporti e del numero molto elevato di richieste attese, SVT prevede un tempo di circa 5 giorni per la validazione del bonus e l’abilitazione della tessera. Pertanto si raccomanda agli utenti di procedere con la richiesta quanto prima, in particolare per gli studenti, per poter usufruire del bonus in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico.

A questo riguardo, SVT ricorda che anche durante la procedura di richiesta del bonus, per viaggiare a bordo dei mezzi SVT gli utenti sono comunque tenuti a essere in possesso di un titolo di viaggio valido.

«La procedura che abbiamo messo a punto è pensata per ridurre le attese agli sportelli e semplificare la gestione anche per l’utente – sottolinea il Presidente Simone Vicentini -, ma purtroppo i tempi previsti dal Ministero sono fin troppo stretti. Il bonus è stato annunciato da mesi, ma il portale sarà online solo domani, appena una decina di giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico, e solo venerdì 26 agosto sono arrivate le linee guida aggiornate per gli operatori del settore. Questo ci costringerà a gestire migliaia di richieste in brevissimo tempo e dovremo farlo manualmente, perché il Ministero ha fornito troppo tardi le indicazioni tecniche per creare una procedura online. Abbiamo già previsto di mettere in campo delle risorse aggiuntive di personale ma per rispondere a tutti gli utenti ci vorrà inevitabilmente qualche giorno. Tra l’altro in un momento di difficoltà economiche dovute al rincaro dei carburanti l’Azienda si troverà a dover anticipare lo sconto corrispondente al bonus senza avere al momento certezze su quando sarà rimborsata. Tutte questioni sulle quali sono già intervenute in modo critico, a livello nazionale, le Associazioni di Categoria delle aziende di trasporto pubblico».