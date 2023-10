SVT ED ENAC: AL VIA IL CORSO GRATUITO PER DIVENTARE AUTISTI DI AUTOBUS

800 ore di formazione in 8 mesi. Al via ilcorso gratuito promosso da Enac per diventare autisti di autobus, promosso da Enac e SVT come partner organizzativo.

Un percorso di formazione gratuito per acquisire tutte le competenze necessarie ad affrontare l’esame per conseguire le patenti D, DE e CQC, necessarie per diventare autista di autobus. A proporre questa opportunità è ENAC Veneto, che ha aperto in questi giorni le iscrizioni al corso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in “Tecniche per la conduzione di mezzi per il trasporto pubblico locale”, finanziato dalla Regione Veneto tramite fondi FSE+ 2021-2027 e organizzato in collaborazione con SVT.

Società Vicentina Trasporti ha contribuito infatti alla definizione dei contenuti del corso e ospiterà gli studenti per lo stage obbligatorio, durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di applicare in ambito aziendale le competenze acquisite durante il percorso in aula, oltre che acquisire la necessaria dimestichezza con la mappa stradale e i percorsi delle linee di SVT e l’organizzazione delle attività.

I partecipanti che completeranno con successo il percorso e conseguiranno la patente di guida D – DE e CQC saranno assunti a tempo indeterminato in SVT.

Il corso partirà entro il mese di novembre e prevede una durata di 8 mesi per complessive 800 ore di formazione, 400 di aula e 400 di tirocinio presso SVT. È pensato per essere un percorso altamente professionalizzante, focalizzato all’inserimento immediato degli allievi nel mercato del lavoro.

La definizione di questo specifico percorso, che ENAC Veneto sta organizzando anche nelle altre province venete, è nata infatti dal forte fabbisogno professionale espresso dal territorio regionale.

Oltre alle competenze necessarie al conseguimento delle patenti di categoria E + DE e l’abilitazione al trasporto pubblico dei passeggeri (CQC-persone), il programma prevede la trattazione di tutte le principali tematiche connesse alla professione di autista di autobus, quali la normativa inerente al trasporto pubblico di persone, le disposizioni riguardanti la conduzione dei mezzi, la meccanica dei mezzi e l’ordinaria manutenzione, l’identificazione dei guasti e malfunzionamenti. Inoltre, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030, verranno condivisi i principi di guida ecologica, al fine di diminuire il consumo di carburante e la produzione di CO2. Parte del percorso sarà dedicato allo sviluppo e/o rafforzamento delle competenze trasversali per la gestione del rapporto con i passeggeri, l’uso della lingua inglese, il corretto utilizzo delle tecniche comunicative.

I requisiti per partecipare al corso sono l’età minima di 21, essere in possesso di patente B e il conseguimento di un diploma di scuola secondaria di II grado. Potranno essere valutati titoli di studio inferiori (qualifica o diploma professionale) previa procedura di riconoscimento crediti.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 13 di lunedì 6 novembre.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito di ENAC Veneto HYPERLINK “http://www.enacveneto.it/”www.enacveneto.it