12 Febbraio 2026 - 11.47

Studenti indisciplinati sporcano e rovinano il bus: l’autista li lascia a piedi a Praga

REDAZIONE
L’autista punisce gli studenti indisciplinati in gita lasciandoli a piedi: è successo a Praga. Protagonisti del fatto un autista di una ditta di trasporti di Conegliano con un gruppo di studenti di quinta superiore del padovano che si trovavano in gita a Praga. Ieri mattina, infatti, quando studenti e docenti avrebbero dovuto salire in autobus per i giri in programma, l’autista si è rifiutato di farli salire. Il motivo? I ragazzi avevano sporcato tutto l’autobus il giorno prima e durante la notte non l’avevano nemmeno lasciato dormire. Questa mattina, quindi, per rientrare in Italia, la ditta di trasporti in capo all’autista ha chiesto ai docenti garanzie di buon comportamento degli alunni, altrimenti non sarebbero stati accolti a bordo. Del fatto è stata informata anche la polizia stradale che, in caso di necessità, scorterà il pullman verso il rientro.


