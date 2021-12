Stretta sul Natale: domani si decide. Regioni contro il tampone ai vaccinati

Tra le possibili novità – il 23 si riuniranno cabina di regia e Consiglio dei ministri per decidere – si valutano il taglio a sei mesi della validità della certificazione verde, il tampone anche per i vaccinati che vogliono andare in stadi, concerti o discoteche, la mascherina all’aperto, l’allargamento ad altre categorie di lavoratori o settori dell’obbligo di vaccinazione. Possibili anche “raccomandazioni” a limitare il numero di persone in casa ed indicazioni per impedire festeggiamenti con assembramenti per l’ultimo dell’anno.

Si pensa poi al tampone anche per i vaccinati per accedere a feste, discoteche, grandi eventi come quelli previsti a Capodanno. Un’indicazione, quest’ultima, da ‘maneggiare’ con cura, anche per evitare contraccolpi sulla campagna di vaccinazione. E che vede contrarie le Regioni. “Bisogna puntare – secondo il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, che fa sapere come le Regioni non siano ancora state convocate dal Governo per la cabina di regia di giovedì – sulla terza dose e non sui tamponi per accedere ovunque: se noi diamo questi messaggi discordanti, rischiamo di non proteggere i cittadini”. Anche per il governatore della Toscana Eugenio Giani, la misura “rischia di offrire sponde ad una impostazione no vax”.

Sono mesi, rincara il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, “che spieghiamo alla gente di vaccinarsi per evitare il tampone, perché così indossa una corazza per sé e per gli altri. Imporre il tampone in maniera generalizzata rischierebbe di minare questo messaggio”. Sulla stessa linea Roberto Occhiuto (Calabria), favorevole invece ad “estendere il super green pass ad altre categorie di lavoratori o ad altri settori”.