Capodanno con Natalino Balasso

Non c’è modo migliore di accogliere il nuovo anno che farlo col sorriso: per questo è davvero da non perdere l’appuntamento con lo Speciale Capodanno diNatalino Balasso al Palamazzalovo di Montebelluna (Treviso)! Biglietti su www.zedlive.com, Ticketmaster e Ticketone. Il 31 dicembre 2025 Balasso presenterà il suo spettacolo di fine anno: un monologo che va dalla satiraallo sfottò, dalla comicità pura alla critica feroce verso i nuovi disordini mondiali. A rendere il tutto ancora più speciale ci sarà un brindisi di mezzanotte per tutti e la musica live della band Overlimits. Natalino Balasso, attore, comico e autore di teatro, cinema, libri e televisione, debutta nel 1990 in teatro, nel 1998 in televisione, nel 2007 al cinema e pubblica libri dal 1993. Scrive e rappresenta numerosi spettacoli e interpreta ruoli anche come protagonista in spettacoli con la regia di Gabriele Vacis, Valter Malosti, Serena Sinigaglia, Valerio Binasco e Gabriele Russo. Scrive due commedie della trilogia dal titolo La Cativìssima. Per Jurij Ferrini traduce e adatta Le Baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni dal veneziano all’italiano e scrive una commedia dal titolo I due gemelli (liberamente tratto da I due gemelli Veneziani di Carlo Goldoni). Scrive e interpreta la commedia Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempo di guerre). Al cinema lavora con Margherita Vicario, Gabriele Salvatores, Alice Rohrwacher, Gianni Zanasi, Carlo Mazzacurati, Massimo Venier, Federico Rizzo. Con la FondazionePordenonelegge.it pubblica Il libro del Scritore. Produce video per il web e nel 2020 inizia la sua produzione di “cinema fatto in casa” con i lungometraggi Io sono io, io non sono gli altri e La Super-Massa e i film Il Conte Nikolaus, Baldus, Ariel (la stanza di sopra), Tu Slip, Anouk in abbonamento su Circolo Balasso sulla piattaforma Patreon. Nella stagione 2025/2026 è nei teatri con l’apocrifo brechtiano da lui scritto, dal titolo Giovanna dei disoccupati,insieme agli attori Marta Cortellazzo Wiel, Roberta Lanave, Graziano Sirressi per la regia di Andrea Collavino e con la ripresa dello spettacolo La Grande Magia di Eduardo De Filippo per la regia di Gabriele Russo.