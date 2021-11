Stato d’emergenza in Italia, l’ipotesi proroga sempre più vicina

Stato d’emergenza covid e proroga in Italia al 2022, l’ipotesi di un’estensione del provvedimento oggi sembra farsi più vicina. A parlare apertamente di “probabile proroga” è infatti il ministro Mariastella Gelmini che, nel corso del Tg3, spiega come le decisioni saranno assunte sì in base alla “evidenza del momento” ma anche che, “considerata la recrudescenza del virus e il fatto che ci troveremo in pieno inverno”, la proroga sarebbe quindi “probabile”. In ogni caso, aggiunge la ministra in vista della scadenza fissata al momento per il 31 dicembre, “non ne abbiamo ancora parlato”.

L’unica certezza finora è che la misura introdotta dall’ex premier Giuseppe Conte il 31 gennaio 2020 – poi prorogata anche dall’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi - non può superare i dodici mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi, come previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008. Quindi, qualora si decidesse per l’estensione, non sarà possibile farlo oltre gennaio 2022 senza interventi legislativi.