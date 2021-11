Sradicano e portano via la panchina di un bar a piedi: turisti minorenni in fuga, uno fermato e denunciato

Sradica e porta via la panchina di un bar: denunciato dalla polizia di stato un minorenne belga: è successo questa notte, all’1 circa. Una delle Volanti in servizio ha notato transitare in zona Contrà Porta Santa Croce, due giovani che trasportavano, a piedi, una panchina. La Volante ha chiesto cosa stessero facendo ma questi sono scappati via. Uno dei due però è stato intercettato mentre l’altro, al momento sconosciuto, è riuscito a dileguarsi. Il giovane (un sedicenne belga), qui a Vicenza per turismo, dopo aver fornito una versione dei fatti poco coerente, ha ammesso la sua responsabilità. Il titolare del locale “vittima” dell’insolito furto è stato poi contattato dagli Agenti della Questura che hanno provveduto a restituirgli la panchina sottratta nella notte. Per il giovane la denuncia in stato di libertà trasmetta alla Procura per i Minori, con l’accusa di furto aggravato in concorso. Sono in corso accertamenti volti ad individuare il complice del giovane turista.