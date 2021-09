Spaccio di cocaina: bloccato all’aeroporto di Treviso spacciatore vicentino

Il Giornale di Vicenza riporta dell’arresto di A.F., 24 anni, albanese, residente in Strada Marosticana, che aveva messo in piedi in articolato giro di spaccio di cocaina. L’uomo è stato arrestato all’aeroporto di Treviso appena rientrato in Italia, dopo un breve periodo nel suo Paese di origine.

L’indagine a suo carico era iniziata a novembre scorso, quando una prostituta, anche lei albanese, aveva sporto denuncia contro il giovane, raccontando di essere sfruttata dal connazionale. La donna aveva inoltre detto che l’uomo aveva un florido giro di spaccio.

Iniziati i pedinamenti, gli agenti hanno iniziato a ricostruire i movimenti di A.F., per il quale non sono emerse prove per sfruttamento della prostituzione. Tuttavia, il giro di spaccio è stato rivelato: l’uomo riceveva le telefonate dei propri clienti al telefono; durante le chiamate non si parlava mai di droga, ma solo di numeri per indicare il prezzo e la quantità di cocaina da portare. A quel punto, l’albanese si metteva alla guida del monopattino elettrico e partiva per fare la consegna. In altri casi i clienti si presentavano in casa sua in strada Marosticana per lo scambio.

L’uomo è stato rintracciato in patria e arrestato appena atterrato a Treviso, dopo un breve periodo in patria. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la cocaina spacciata era di ottima qualità.