Spacciavano fra giovanissimi: nei guai dieci vicentini

Il Giornale di Vicenza riporta delle indagini a carico di 10 ragazzini per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti; un undicesimo risultava avere, al momento dei fatti, meno di quattordici anni e non è quindi imputabile. I giovanissimi avevano un giro notevole: compravano hashish e marijuana per rivenderli tra i coetanei anche del Padovano. I loro rivenditori li trovavano in Campo Marzo o qualche nordafricano.

Il gruppo è composto di ragazzi tra i 14 e i 17 anni, in parte vicentini, in parte immigrati di seconda generazione. Nel corso dell’estate del 2017 i ragazzi avrebbero smerciato qualche centinaio di grammi di fumo ed erba tra San Pio X e la Stanga, prima di essere scoperti dai carabinieri.

Alcuni di loro, oggi, avrebbero chiesto di espiare la pena col volontariato per dimostrare di aver capito la lezione.