Sotto la lente la stabilità del ponte dei Granatieri e del ponte fra Sarcedo e Breganze

Ponti sotto la lente a Caltrano e a Sarcedo.

Inizia il 12 settembre l’installazione di dispositivi per il monitoraggio di due dei più imponenti ponti del territorio vicentino di proprietà della Provincia di Vicenza: il ponte dei Granatieri, lungo la strada del Costo in comune di Caltrano, e il ponte che collega Sarcedo a Breganze lungo la strada provinciale Gasparona. Entrambi, pure se a latitudini diverse, collegano lembi di terra separati dal fiume Astico.

Il servizio di installazione si svolgerà dal 12 al 14 settembre al ponte dei Granatieri e dal 18 al 29 settembre al ponte lungo la Gasparona. Durante questi periodi la viabilità verrà regolata con l’istituzione di senso unico alternato con l’ausilio di movieri per entrambi i ponti.

L’intervento rientra in un ampio programma di verifica dello stato di salute dei ponti che la Provincia di Vicenza sta realizzando con Vi.Abilità, società di gestione delle strade provinciali.

Nel caso specifico, i ponti saranno monitorati attraverso sensori posizionati lungo tutta la loro lunghezza. Un lavoro che, tra progettazione e installazione, vale 250.000 euro. Nel ponte dei Granatieri saranno in azione anche rocciatori per l’installazione dei sensori nell’arco.

I sensori rileveranno i dati in continuo, ogni giorno ,secondo cadenze prestabilite. Verranno analizzati parametri statici e dinamici, dell’opera nel suo complesso e dei suoi singoli elementi strutturali particolarmente rilevanti o critici. Ogni sensore fornirà dati in tempo reale che andranno a costituire una banca dati utile a due finalità: la prima è di permettere l’elaborazione di previsioni sull’evoluzione di fenomeni anomali, la seconda, di conseguenza, di fornire informazioni utili per le attività di manutenzione.

“Sono ponti storici che teniamo costantemente monitorati, ma che ora saranno analizzati in maniera più approfondita -commentano i consiglieri provinciali con delega alla viabilità Marco Montan e Giancarlo Acerbi– Avere un quadro preciso sullo stato di salute delle nostre infrastrutture, siano strade o ponti o scuole, è fondamentale per programmare gli interventi tenendo conto di parametri obiettivi. Ed è altrettanto fondamentale per garantire ai vicentini sicurezza e servizi efficaci.”