Un grande battage sui social, appelli attraverso i media. Si chiude positivamente la vicenda di Andrea Cestonaro, 44enne di Creazzo scomparso da due giorni, ritrovato ieri in tarda serata. L’uomo era sparito da lunedì mattina quando si era recato al lavoro in un’azienda di Brendola. Sarebbe stato ritrovato in stato confusionale. Ha così potuto riabbracciare la moglie e due figli piccoli