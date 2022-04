Sorpreso a vendere droga in macchina, tenta la fuga: arrestato 24enne

Dopo diversi controlli in borghese, richiesti da Amministrazione e cittadinanza, controlli che hanno portato poco tempo fa a segnalare due giovani alla Prefettura come consumatori, la Polizia Locale, nel pomeriggio di giovedì 21 aprile, ha arrestato un 24enne, sorpreso a spacciare in macchina di un suo cliente.

Gli agenti, appostati nei pressi dello scambio, avevano visto il 24enne entrare in macchina di un altro uomo e consegnargli un involucro. Qualificatisi come agenti della Locale, esibendo anche la paletta di segnalazione, il conducente dell’auto è rimasto in auto, mentre il passeggero è sceso e si è avvicinato ai poliziotti per parlare con loro. Poco dopo il 24enne, straniero e domiciliato in paese, con permesso di soggiorno non rinnovato, ha cercato di darsi alla fuga, resistendo ai due agenti e causando loro lesioni guaribili in dieci giorni. Bloccato e ammanettato mentre altre pattuglie arrivavano sul posto, i due agenti hanno appurato che il giovane avesse ceduto al suo acquirente 1,30 grammi di eroina e deteneva 8 grammi di marijuana destinata allo spaccio.

Tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, ieri mattina il 24enne è stato condannato in tribunale a 10 mesi di reclusione.