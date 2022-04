Sorpresa a rubare i fiori dalle tombe: pensionata vicentina nei guai

Una pensionata di poco meno di 70 anni, di Vicenza, è stata denunciata per furto aggravato. La donna infatti rubava i fiori al cimitero di Motta; è stata sorpresa dalle telecamere degli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, al termine di un’indagine durata circa due mesi. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I primi furti risalgono alla fine del 2021, quando alcuni cittadini hanno denunciato la sparizione dei fiori dalle tombe dei propri cari. I furti sono proseguiti per mesi, sempre più frequenti, fino a quando tre persone non hanno sporto denuncia. Visionate le telecamere, gli agenti della locale hanno scoperto che una signora, in alcuni giorni, alle 9 del mattino circa, arriva nell’area per prendere i fiori e metterli in borse e borsoni, specialmente i fiori freschi. Organizzato un appostamento in borghese, all’esterno del camposanto, la donna è stata colta in flagrante mercoledì, quando ha prelevato un vaso con dei fiori mettendolo in una borsa.

La signora, pentita, ha spiegato ai vigili di essere appassionata di fiori, spiegando che poi li posizionasse nel proprio giardino.