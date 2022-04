Smantellata centrale dello spaccio a Vicenza: 7 clandestini arrestati, avevano droga e 42 mila euro in contanti (video e intervista)

I carabinieri hanno arrestato sette cittadini di nazionalità nigeriana, per concorso in detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti.



Il 19 aprile 2022, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia

Carabinieri di Vicenza, coadiuvati dai rinforzi provenienti dalle Stazioni

Carabinieri di Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Sossano, Torri di

Quartesolo, Vicenza e di una unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia, hanno perquisito in un edificio di via

Tornieri n. 104 a Vicenza (nel quartiere di San Pio X) ed hanno arrestato per concorso in

detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti:

Il 36enne Micheal ODION, il 34enne Emmanuel EWALEIFOH, il 29enne Bright USIAGWU, il 28enne Endurance AFAMAH, il 27enne Christopher ASIBOR, il 26enne Kevin OSE e il 23enne Imaffidon Bright

tutti di nazionalità nigeriana, irregolari sul territorio nazionale, domiciliati a Vicenza nell’abitazione di Tornieri. L’intervento è stato deciso dopo le segnalazioni dei residenti che avevano notato un continuo via vai sospetto.

I militari, alle ore 05.30 di ieri, giunti sul posto, dopo aver creato una

cornice di sicurezza sono entrati nello stabile dove, nel corso delle

perquisizioni di due appartamenti occupati dagli arrestati, hanno rinvenuto 175 grammi di droga del tipo cocaina ed eroina, gr. 3 di sostanza

stupefacente del tipo marijuana (già confezionate in oltre 100 dosi, parte in

sasso ed altra in ovuli), materiale di confezionamento e bilancini elettronici, e la somma complessiva di € 41.890,00, in banconote di vario taglio, considerata provento dell’attività delittuosa di spaccio.

Gli arrestati, al termine delle formalità’ di rito, venivano accompagnati presso la Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, così come disposto dal P.M. di turno Dottoressa La Placa.