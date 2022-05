Si presenta a rinnovare il permesso di soggiorno con il passaporto falso: arrestato

Ieri mattina, all’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, il cittadino nigeriano I.E., incensurato, è stato arrestato dagli Agenti perché ritenuto responsabile di possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi. Il passaporto dell’uomo, ancora in corso di validità per l’espatrio, è risultato contraffatto. I.E. si era recato negli uffici di viale Mazzini per rinnovare il proprio permesso di soggiorno. Il Pubblico Ministero di turno disponeva di trattenere l’arrestato presso le Camere di Sicurezza della Questura di Vicenza in attesa del Giudizio Direttissimo, che si è svolto presso il Tribunale di Vicenza. Il Giudice disponeva la convalida dell’arresto e rimetteva in libertà l’indagato in attesa del processo.