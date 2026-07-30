Sette italiani su dieci preferiscono le destinazioni nazionali per le vacanze di agosto



Ancora una volta il mese preferito dagli italiani per andare in vacanza è agosto, o almeno è quanto emerge dall’ aumento nelle ricerche e nelle prenotazioni di pacchetti vacanza registrato rispetto al mese di luglio da Travilioo, la piattaforma pioniera in Italia specializzata nella creazione di viaggi su misura, con un incremento del 23%.

Le destinazioni nazionali sono particolarmente ricercate dai turisti italiani, rispetto a quelle internazionali: sette su dieci preferiscono restare in Italia (72%) e solo tre hanno scelto destinazioni internazionali.

La maggior parte degli italiani che ha deciso di trascorrere le vacanze nel paese raggiungerà le proprie destinazioni in auto: il 65% viaggerà in questo modo, rispetto ad altri mezzi di trasporto come il treno, l’autobus o l’aereo, spostandosi su distanze relativamente brevi dalla propria residenza.

Gli italiani continuano a scegliere gli hotel come sistemazione, nonostante l’aumento dei prezzi (48%), rispetto ad appartamenti (26%), seconde case o abitazioni di familiari (18%). Le destinazioni di mare (62%) prevalgono sulle città (20%) e sulla montagna (16%).



La Sicilia è la regione più ricercata su Travilioo seguita da Puglia, Calabria, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna nella top 5.



Regioni italiane più ricercate per le vacanze di agosto 2026:

1. Sicilia2. Puglia3. Calabria4. Trentino-Alto Adige5. Emilia-Romagna6. Sardegna7. Toscana8. Campania9. Lazio10. Liguria

Per quanto riguarda l’estero, l’Europa sembra la meta preferita con Parigi al primo posto, davanti a Madrid, Barcellona, Londra, e Lisbona nella top5.



Destinazioni europee più ricercate per le vacanze di agosto 2026:

1. Parigi2. Madrid3. Barcellona4. Londra5. Lisbona6. Praga7. Budapest8. Oslo9. Malta10. Cracovia

Parlando poi di lungo raggio, le mete più di moda per questo agosto per gli italiani sembrano essere: Tokio, New York, Los Angeles, Mexico City e Istanbul nelle top 5.



Destinazioni di lungo raggio più ricercate per le vacanze di agosto 2026:

1. Tokio2. New York3. Los Angeles4. Mexico City5. Istanbul6. Dakar7. Pechino8. Ho Chi Minh9. Marrakech10. Katmandu