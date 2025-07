“Mal di vacanza”: quando il corpo si ammala appena arrivano le ferie

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo un periodo di intenso stress e attività, le vacanze arrivano al momento giusto. Ma proprio quando ci si rilassa, ecco comparire i primi sintomi del raffreddore. Se questo accade regolarmente all’inizio delle ferie, potreste soffrire del cosiddetto “mal di vacanza”.

Che cos’è la malattia del tempo libero?

Il fenomeno è stato osservato dallo psicologo olandese Ad Vingerhoets, che ha notato come molte persone si ammalino proprio alla vigilia o all’inizio delle vacanze. In uno studio pubblicato nel 2002 sulla rivista Psychotherapy and Psychosomatics, ha rilevato che il 2-3% degli intervistati mostrava sintomi simili a quelli influenzali durante i primi giorni di ferie: naso che cola, mal di gola, emicrania, stanchezza, dolori muscolari e nausea.

Quando il corpo abbassa la guardia

Secondo diversi esperti, la “malattia del tempo libero” insorge spesso dopo un’intensa fase lavorativa, in particolare subito prima delle vacanze. Il rilassamento improvviso porta con sé un calo delle difese immunitarie. “Il corpo si rompe anche se ha resistito tutto l’anno”, spiega la psicologa clinica Johanna Rozenblum. È lo stesso Vingerhoets a chiarire: lo stress intenso rende temporaneamente il corpo più resistente alle malattie. Ma quando lo stress diminuisce, anche il sistema immunitario si indebolisce, rendendo l’organismo più vulnerabile a virus e infezioni.

Come prevenirla

Per ridurre il rischio di malesseri all’inizio delle ferie, gli esperti consigliano di non arrivare al limite: meglio ridurre gradualmente il carico di lavoro nei giorni precedenti alla partenza. Inoltre, la prima sera di vacanza è utile dedicarsi ad attività rilassanti o fare un po’ di esercizio fisico. Una transizione più dolce tra vita lavorativa e tempo libero può aiutare a proteggere salute e benessere.