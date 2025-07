Estate e viaggi: cinque truffe da evitare sulle strade e nelle aree di sosta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Con l’arrivo dell’estate, tornano puntuali anche le truffe sulle strade e nelle aree di servizio autostradali, dove i malintenzionati approfittano delle distrazioni dei vacanzieri. È l’allarme lanciato da diverse gendarmerie francesi, che invitano alla massima prudenza per evitare che una vacanza si trasformi in un incubo. Ecco cinque truffe particolarmente diffuse in questo periodo:

1. La truffa del guasto simulato (detta “peruviana”)

Un finto automobilista in panne si ferma sul ciglio della strada chiedendo aiuto o denaro. L’obiettivo è attirare la vittima e approfittare della distrazione per derubarla. Se notate situazioni sospette, meglio non fermarsi e segnalare l’episodio alle forze dell’ordine.

2. La truffa al distributore

Un complice chiede di usare la vostra carta per pochi euro di carburante, promettendo di rimborsare in contanti. In realtà, la pistola della pompa viene montata male e si autorizza un addebito ben più alto, fino a 150 euro.

3. Il carro attrezzi pirata

Finti soccorritori si presentano rapidamente dopo un guasto, approfittando delle app che segnalano incidenti. Il loro intervento, spesso non autorizzato dall’assicurazione, viene poi fatto pagare profumatamente. Verificate sempre l’identità dell’operatore prima di accettare aiuto.

4. La gomma bucata di proposito

Un chiodo o una lama fora lo pneumatico, un finto “buon samaritano” offre assistenza mentre un complice ruba portafogli o altri oggetti dall’auto. Mai perdere di vista i propri effetti personali durante un imprevisto.

5. La truffa dello specchietto

Un truffatore accusa la vittima di aver rotto lo specchietto retrovisore della sua auto e pretende un risarcimento immediato in contanti. Questa truffa colpisce spesso persone anziane, colte di sorpresa e messe sotto pressione.

I consigli degli esperti

Mai accettare richieste di denaro da sconosciuti, anche se sembrano in difficoltà. In caso di dubbio, è bene contattare le forze dell’ordine. Ricordate infine che parcheggi e aree di sosta sono luoghi critici: chiudete sempre il veicolo e non lasciate oggetti in vista.