Veneto – Tremendo frontale auto-camion: 1 morto (FOTO)

Veneto – Tremendo frontale auto-camion: 1 morto

Ieri nel comune di Campagna Lupia, più precisamente al km106+500 della SS 309 Romea, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante ed una monovolume, è morta una persona.

Alle ore 16 circa, sul posto sono state inviate le squadre dei vigili del fuoco da Mestre e Piove di Sacco; si è reso necessario l’utilizzo di cesoie e divaricatore per estrarre il conducente dell’auto, rimasto incastrato all’interno del proprio veicolo, la persona estratta è stata affidata alle cure del personale sanitario ma il medico del SUEM 118 ha purtroppo dovuto constatarne il decesso; è rimasto illeso, invece, il conducente del mezzo pesante. Sul posto anche l’equipaggio dell’elisoccorso sanitario. Carabinieri e la Polizia Locale hanno proceduto ai rilievi di competenza.

