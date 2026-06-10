Scontro moto-furgone: ferito centauro e traffico in tilt (FOTO)
SCHIO, 10 GIUGNO – Scontro furgone-moto ieri intorno alle 17 in via Paraiso a Schio, nell’ora di punta e con chiusura temporanea della strada. Sul posto oltre al personale della Polizia Locale gli operatori del SUEM 118.
La motocicletta BMW condotta da Z.F. quarantenne di Schio si è scontrata con un furgone Ford con alla guida S.R. anch’egli di Schio. Entrambe i veicoli viaggiavano nella stessa direzione di marcia.
A seguito dell’urto il conducente della motocicletta è stato sbalzato a terra riportando lesioni che rhanno richiesto l’immediato trasporto in codice rosso all’ospedale Civile di Santorso per gli accertamenti di rito. Illeso il conducente del furgone .
Pesanti le ripercussioni sul traffico: terminati i rilievi ad opera della polizia locale, intorno alle ore 18:30 la viabilità è stata ripristinata .