ALTO VICENTINOCRONACA
10 Giugno 2026 - 9.20

Scontro moto-furgone: ferito centauro e traffico in tilt (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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SCHIO, 10 GIUGNO – Scontro furgone-moto ieri intorno alle 17 in via Paraiso a Schio, nell’ora di punta e con chiusura temporanea della strada. Sul posto oltre al personale della Polizia Locale  gli operatori del SUEM 118.

La motocicletta BMW condotta da  Z.F.  quarantenne  di Schio si è scontrata con un furgone Ford con alla guida S.R. anch’egli di Schio. Entrambe i veicoli viaggiavano nella stessa direzione di marcia.

A seguito dell’urto il conducente della motocicletta è stato sbalzato a terra riportando lesioni che rhanno richiesto l’immediato trasporto in codice rosso all’ospedale Civile di Santorso per gli accertamenti di rito.  Illeso il conducente del furgone .

Pesanti le ripercussioni sul traffico: terminati i rilievi ad opera della polizia locale, intorno alle ore 18:30  la viabilità è stata ripristinata .

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