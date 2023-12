Scontro frontale tra 2 auto sul cavalcavia all’alba: 2 feriti (FOTO)

Alle 6:40 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti sul cavalcavia di Via Aldo Moro a Vicenza per lo scontro tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la donna alla guida della Fiat Multipla e l’uomo della Nissan sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.