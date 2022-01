Grave incidente oggi poco dopo le 12.30 a Brendola in via Cavour in direzione Sarego. Lo scontro, un frontale, è avvenuto tra un’auto e un furgone: una donna è stata portata al San Bortolo in gravi condizioni. Sul posto il Suem, i carabinieri e i vigili del fuoco. Pesanti i disagi alla viabilità.