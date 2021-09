Sarego: vicesindaco si presenta in consiglio con maglietta anti green pass

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Un’Ansa riporta della protesta anti green pass inscenata dal vicesindaco di Sarego, Veronica Dalla Pria, dipendente comunale a Vicenza come agente della polizia locale, assieme al consigliere di maggioranza Mauro Roviaro. I due esponenti, che fanno parte della maggioranza dei 5 stelle, guidata da Roberto Castiglion, durante la seduta hanno sfoggiato una maglietta con la scritta “No Green Pass”.

La maglietta è stata indossata per tutta la durata del consiglio ed è stata immortalata in diversi scatti fotografici. Il sindaco Castiglion ha esplicitamente dichiarato di non condividere l’iniziativa.