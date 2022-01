Santorso: neonato di 16 giorni attaccato al respiratore, con lui la madre positiva e non vaccinata

Un neonato venuto alla luce da meno di tre settimane è attaccato al respiratore di ossigeno all’ospedale di Santorso. L’infante ha contratto una polmonite da Covid-19 quando era nato da pochissimi giorni e ora lotta per la vita. I medici lo stanno monitorando 24 ore su 24, mentre lotta ogni giorno per la vita. Con il bambino sta anche la madre, positiva e non vaccinata, perché il contatto è importantissimo anche a quest’età. Giusto due giorni fa, il neonato stava per essere trasferito in terapia intensiva, ma fortunatamente la situazione è stata scongiurata, almeno per il momento.

Non si sa ancora se il bambino abbia contratto Omicron, per quanto, vista l’incidenza nel Vicentino, è assolutamente probabile. In questo momento, a Santorso ci sono due bambini piccolissimi di meno di un anno, mentre due sono stati dimessi nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Corriere del Veneto.