Ruba dalle auto in sosta: fermata dagli agenti dà in escandescenze

Verso le ore 15.10 di ieri, l’autista di un furgone ha sorpreso una donna che dopo avere tentato di aprire con le mani più auto in sosta, è riuscita ad accedere nell’abitacolo di un’auto parcheggiata in via Mascagni dalla quale ha rubato oggetti subito nascosti in una borsa.

L’autista, preoccupato, ha suonato insistentemente il clacson allo scopo di far desistere la donna dal gesto e nel frattempo ha chiamato il 113 spiegando l’accaduto.

Subito è arrivata una Volante della Questura che ha intercettato la donna nella vicina Via Rossini e, una volta fermata, ha cercato di divincolarsi dagli agenti. Condotta in Questura per l’identificazione e l’accertamento dei fatti, la donna ha dato in escandescenza procurando cinque giorni di prognosi ad una agente nell’atto di compiere la perquisizione personale.

La donna veniva quindi arrestata per rispondere di furto aggravato, resistenza e lesioni a P.U. e gli oggetti rivenuti, restituiti ai legittimi proprietari.

La donna è stata associata alla Casa Circondariale di Verona MONTORIO, per essere ivi trattenuta in attesta dell’udienza di convalida dell’arresto tenutasi questa mattina in modalità da remoto, e al termine della quale è stato convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.