Rompono telecamera per farsi belli su TikTok: segnalati due minorenni

Nei giorni scorsi, a Torri di Quartesolo, due ragazzi rom hanno danneggiato una telecamera di videosorveglianza solo per farsi belli su Tik Tok. L’episodio è avvenuto lungo la pista ciclopedonale che collega via Roma e via Pisa. Gli agenti della locale sono però riusciti a rintracciare i due colpevoli, che sono stati segnalati alla procura del tribunale per minorenni di Venezia. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Ad accorgersi dell’atto vandalico gli agenti della locale, che si sono resi conto del malfunzionamento di una delle telecamere a loro disposizione. Verificato, grazie alle altre telecamere, l’atto vandalico, gli agenti hanno chiesto la collaborazione della polizia giudiziaria di Vicenza, che con alcuni controlli ha identificato i due rom, entrambi minorenni, che hanno immediatamente ammesso la loro colpevolezza. Uno dei due ha poi ammesso di aver postato su Tik Tok il danneggiamento dello strumento di videosorveglianza.