Riviera Berica, attivo da oggi il semaforo ciclopedonale in località Gallo

È attivo da oggi, martedì 1 febbraio, il nuovo impianto semaforico a chiamata per agevolare l’attraversamento di viale Riviera Berica, in località Gallo.



“Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza di un attraversamento lungo la Riviera Berica molto frequentato da pedoni e ciclisti – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron –. L’intervento rientra nell’ambito di un piano più ampio di riqualificazione degli impianti semaforici che ha preso il via lo scorso novembre e ha interessato vari luoghi della città. Un ulteriore passo avanti per la messa in sicurezza a tutela dell’utenza debole e un miglioramento sostanziale in una delle principali aste ciclabili della provincia”.