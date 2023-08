Riviera Berica – Aperto il ponte provvisorio di Debba

È stato aperto questa mattina il ponte provvisorio in strada Ponti di Debba per il passaggio dei veicoli dalla Riviera Berica a San Pietro Intrigogna. L’infrastruttura si è resa necessaria per sopperire alla chiusura del ponte in ghisa che sarà oggetto di lavori di risanamento.

“Questo è un giorno di sollievo per i residenti – ha affermato il consigliere comunale Alessandro Marchetti in occasione dell’apertura del ponte provvisorio -, che attendevano da tempo la riapertura del collegamento tra le due sponde del Bacchiglione. Le comunità di Debba, San Pietro Intrigogna e Casale sono molto unite e condividono diverse attività. Ristabilire il transito veicolare era quindi fondamentale.Il passaggio ciclopedonale nel ponte storico in ghisa, attualmente chiuso al traffico,resterà fino a quando non partiranno i lavori di risanamento, previsti indicativamente per settembre. A quel punto anche bici e pedoni dovranno utilizzare la struttura provvisoria”.

Il ponte provvisorio ha avuto un costo, comprensivo di trasporto, posa e noleggio per 12 mesi pari, a 170 mila euro. Sono stati necessari inoltre 320 mila euro per gli interventi relativi alla posa delle nuove fondazioni, alla costruzione delle spalle del ponte e alla realizzazione delle opere di connessione con la viabilità esistente.

Le operazioni di montaggio della struttura prefabbricata si sono concluse a metà luglio con il varo del ponte. È seguito il collaudo statico con la sosta di alcuni camion carichi per misurare l’inflessione della struttura. Sono stati quindi spostati i semafori che regolano la circolazione ed è stata tracciata la segnaletica verticale e orizzontale.

L’infrastruttura provvisoria consente di ripristinare il collegamento veicolare a senso unico tra la Riviera Berica e San Pietro Intrigogna, su una carreggiata larga 3,60 metri e lunga 33 metri.

Il vecchio ponte in ghisa, chiuso in via cautelativa per il preoccupante stato di degrado in cui versa, sarà oggetto di lavori di risanamento finanziati con 200 mila euro da fondi del Pnrr.