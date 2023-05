Regione Veneto – Commissioni permanenti: il vicentino Zecchinato consigliere segretario politiche socio-sanitarie

Nel corso della mattinata, le sei Commissioni permanenti dell’Assemblea legislativa veneta si sono riunite per il rinnovo dei rispettivi Uffici di Presidenza a trenta mesi dalla loro costituzione, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Consiglio. I sei Uffici di Presidenza uscenti sono stati confermati.

La Prima commissione (affari istituzionali, politiche dell’Unione Europea e relazioni internazionali, bilancio e programmazione) continuerà a essere presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV; 38 schede scrutinate, 34 voti, 4 schede bianche), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico; 46 schede scrutinate, 17 voti, 29 schede bianche), Consigliere segretario Enrico Corsi (Lega-LV; 46 schede scrutinate, 39 voti, 7 schede bianche); la Seconda (territorio, infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), da Silvia Rizzotto (Lega-LV; 45 schede scrutinate, 37 voti, 8 bianche), Jonatan Montanariello (Pd; 47 schede scrutinate, 12 voti, 2 per il Consigliere Stefano Valdegamberi del gruppo misto, 27 bianche e nulle 6) e Joe Formaggio (Fratelli d’Italia; 46 voti, 1 per il Consigliere del gruppo misto Stefano Valdegamberi).

Confermati alla guida della Terza commissione (politiche economiche, energetiche, forestali, agricole e per la montagna, caccia e pesca) anche Marco Andreoli (Lega-LV; 47 schede scrutinate, 37 voti, 2 per il Consigliere Nazzareno Gerolimetto e 1 per Giuseppe Pan, entrambi del gruppo Lega-LV, 7 schede bianche) nel ruolo di Presidente, Cristina Guarda (Europa Verde; 48 schede scrutinate, 13 voti, 2 per il Consigliere Giovanni Puppato di Lega-LV, 1 voto per Alberto Bozza di Forza Italia, 1 voto per Milena Cecchetto di Lega-LV, 29 schede bianche, 2 nulle) Vice, e Nazzareno Gerolimetto (Lega-LV; 48 schede scrutinate, 43 voti, 1 per la Consigliera Cecchetto, 4 schede bianche) Segretario.

A capo della Quarta commissione (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità) la cui presidenza, ai sensi del Regolamento, è affidata a un componente dell’opposizione, è stato confermato Andrea Zanoni (Pd; 37 schede scrutinate, 6 voti, 2 per il Consigliere Giovanni Puppato di Lega-LV, 1 per il Consigliere Roberto Bet e 1 per il Consigliere Gianpiero Possamai, 27 bianche); confermati anche il Vicepresidente Roberto Bet (Lega-LV; 37 schede scrutinate, 30 voti, 6 bianche, 1 nulla) e il Consigliere segretario Gianpiero Possamai (Lega-LV; 37 schede scrutinate, 30 voti, 7 schede bianche).

Infine, la Quinta commissione (politiche socio-sanitarie) continuerà a essere presieduta da Sonia Brescacin (Lega-LV; 44 schede scrutinate, 38 voti, 6 schede bianche), Vicepresidente Anna Maria Bigon (Pd; 48 schede scrutinate, 8 voti, 1 per la Consigliera Erika Baldin del M5S, 1 per il Consigliere Tomas Piccinini di Veneta Autonomia, 38 schede bianche), Consigliere segretario Marco Zecchinato (Lega-LV; 48 voti su 48 schede scrutinate), così come nella Sesta (istruzione, formazione e lavoro, ricerca, cultura, turismo e sport) sono stati confermati Francesca Scatto (Lega-LV; 43 schede scrutinate, 36 voti, 7 schede bianche) nel ruolo di Presidente, Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo; 43 schede scrutinate, 12 voti, 31 schede bianche) Vice, Tommaso Razzolini (FdI; 43 schede scrutinate, 36 voti, 6 bianche, 1 nulla) Segretario.