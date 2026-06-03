CRONACAVENETO
3 Giugno 2026 - 9.23

Recuperata coppia cinese sui Cadini di Misurina 

NIcoletta Ugolini
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BELLUNO, 3 GIUGNO – Attorno alle 16 di ieri il Soccorso alpino di Auronzo è stato allertato, a seguito della richiesta di aiuto di una coppia di 22enni cinesi in difficoltà sui Cadini di Misurina. I due erano partiti per una camminata sul Sentiero Bonacossa, ma arrivati all’altezza delle scalette, a metà percorso, erano stati colti dalla pioggia. Bagnati e infreddoliti avevano chiamato, temendo di proseguire. Una squadra li ha quindi raggiunti e riaccompagnati indietro in sicurezza. 

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