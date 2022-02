Raffica di controlli in città (anche nelle scuole): i provvedimenti (video e foto)

Sono continuati anche nel fine settimana di serrati controlli straordinari del territorio con Ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Le attività sono state sinergicamente condotte dalla Polizia di Stato – Questura di Vicenza, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale di Vicenza e da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato., impiegando complessivamente oltre 40 operatori.

Sabato mattina è stato effettuato un mirato monitoraggio delle aree a ridosso di alcune Scuole del Comune di Vicenza, anche con il supporto dell’Unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza. Il controllo non ha evidenziato particolari anomalie e si è concluso con un’attestazione di apprezzamento da parte dei dirigenti scolastici e di alcuni genitori che avevano in precedenza segnalato la necessità di implementare i controlli in prossimità degli Istituti Scolastici in occasione dell’afflusso e del deflusso degli studenti.

I servizi sono poi proseguiti con mirati posti di controllo nelle principali arterie stradali di ingresso alla città, in particolare sulla Riviera Berica e nella zona di Ponte Alto, per poi perlustrare le zone di Viale Milano, Viale Firenze, Via Torino, ove sono stati controllati tutti gli esercizi pubblici presenti ed i relativi avventori, senza comunque evidenziare particolari anomalie.

Successivamente, nel corso delle serate di sabato e domenica sono stati intensificati i controlli nelle zone della “movida” cittadina e dei Locali del Centro storico e della periferia ove solitamente, soprattutto nel fine settimana, si registra una notevole presenza di persone.

I servizi congiunti interforze, disposti con Ordinanza del Questore, sono il frutto di una pianificazione condivisa da tutte le Forze di Polizia in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che consente una capillare presenza di Pattuglie sul territorio al fine di aumentare la sicurezza effettiva e percepita, specie in quelle aree – sia del Comune capoluogo che del resto della Provincia – ove sono stati segnalati episodi criminosi ovvero elevati indici di degrado urbano, con richiesta di maggior sicurezza da parte dei cittadini.

Complessivamente – anche nel corso dei Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città – sono stati controllati 21 Esercizi Pubblici, 83 autoveicoli e 196 persone, di cui 59 stranieri e 42 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle operazioni di Polizia condotte sul territorio e delle attività di verifica nei confronti di tutte le persone identificate nel corso di questi servizi, l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine della Questura – per quanto riguarda, rispettivamente, l’attualità dei Titoli di Soggiorno posseduti da cittadini extracomunitari residenti nella nostra Provincia, e la presenza di pregiudicati implicati in attività delinquenziali – hanno predisposto le procedure amministrative ai fini dell’adozione, da parte del Questore, dei seguenti Provvedimenti:

· 2 Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Vicenza, per un periodo di 3 anni, nei confronti di una cittadina italiana, residente in Provincia di Verona, gravata da numerosissimi precedenti penali e di Polizia, in particolare per reati contro il patrimonio, rintracciata nel Comune di Vicenza, nella zona di Ponte Alto, senza alcun lecito motivo per permanervi; il secondo Foglio di Via è stato emesso dal Questore nei confronti di altro cittadino italiano, anch’egli residente in Provincia di Verona, con precedenti penali e di Polizia per reati contro la persona, rintracciato nella zona di Campo Marzo.

· 3 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani, uomini e donne con precedenti penali e/o di Polizia, per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona ovvero in materia di stupefacenti, i quali, a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata attitudine a delinquere.

· 1 Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di un cittadino albanese del 1996 sprovvisto del Permesso di Soggiorno ed irregolare sul Territorio Nazionale, con precedenti Penali e /o di Polizia per reati contro il patrimonio e sul soggiorno degli stranieri in Italia. Costui avrà ora 7 giorni di tempo per lasciare il nostro Paese, in caso contrario verrà accompagnato coattivamente alla Frontiera.

· 2 Revoche di Permessi di Soggiorno, in particolare nei confronti di un cittadino nigeriano e di un cittadino gambiano che non posseggono più i requisiti per soggiornare nel nostro Paese.

“I controlli straordinari del territorio, attuati congiuntamente dalle Forze di Polizia, costituiscono uno strumento efficace e flessibile per orientare al meglio l’attività di prevenzione e repressione sul territorio, con l’intento di dare risposte in tempi brevi alle giuste esigenze di sicurezza della cittadinanza. Bisogna assolutamente evitare che contesti urbani con un elevato livello di convivenza civile quale quello di Vicenza diventino stabili punti d’interesse per criminali e pregiudicati. L’innalzamento dell’attenzione delle Forze dell’Ordine vuole proprio prevenire il radicamento di tali situazioni – ha evidenziato il Questore Sartori –. La collaborazione dei cittadini, delle Associazioni, delle Organizzazioni di categoria e delle alte Istituzioni operanti nei vari settori a servizio della collettività, è essenziale per meglio orientare le attività di controllo sul territorio, garantendo un innalzamento della sicurezza effettiva e di quella percepita”.