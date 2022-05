Prevenzione dalle truffe on-line: incontro dei carabinieri per gli anziani

Continua il contributo dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito del progetto portato avanti da Prefettura e Comune di Vicenza che mira a fare opera di prevenzione e informazione contro truffe e reati commessi con raggiro ai danni di anziani e persone sole, ieri 13 maggio il Comandante della Compagnia e della Stazione del capoluogo si sono recati presso il centro culturale “La Rondine” di Vicenza via Paolo Calvi, ove si è tenuto un incontro sul tema.

L’incontro molto partecipato è stato accolto con entusiasmo da parte dei frequentatori del centro culturale e non solo, dalla platea infatti si sono susseguiti diversi interventi e richieste di approfondimenti soprattutto sul comportamento da tenere in occasione di approcci ritenuti “dubbi o a rischio” messi in atto da sconosciuti malintenzionati.

Partendo da un nuovo dato di fatto e cioè che sempre più persone, anche avanti con l’età, usano gli strumenti informatici e per tale ragione si possono imbattere in quelli che sono i “rischi della rete” e rimanere quindi vittime di truffe on line, furto di identità, frode informatica, il Comune ha fatto intervenire un esperto informatico che ha illustrato nello specifico tali problematiche soffermandosi per esempio sul fenomeno del così detto “Phishing” e degli attacchi hacker.

L’opera di sensibilizzazione ed informazione continuerà con altre iniziative che allo stato sono servite a diffondere una maggiore consapevolezza nella fascia di popolazione interessata, facendo registrare anche un incremento dei tentativi di raggiro non andati a buon fine a causa della mancata partecipazione delle vittime che anziché “cadere nel tranello” si sono subito rivolte alle autorità per segnalare l’accaduto.