Premiati a Villa Caldogno i clownterapisti indiani

Un contesto prestigioso per un premio prestigioso. Il sindaco di Caldogno, Nicola Ferronato, nello scenario del complesso palladiano di Villa Caldogno, ha consegnato ai rappresentanti del gruppo Dittry Dittry Dottor Clown India la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento della Presidenza della Repubblica rende merito all’impegno sociale dei “dottori del sorriso” indiani, che in queste settimane hanno intrapreso un tour in Italiaportando in vari luoghi il loro spettacolo nel segno della giocoleria e della sensibilizzazione sulla vicinanza in corsia ai piccoli malati.

Il tour ha fatto tappa anche a Caldogno, dove i Dittry Dittry Dottor Clown India sono stati ospiti dei loro “omologhi”Dottor Clown Italia, il gruppo presieduto da Evaristo Arnaldi e attivo da oltre 20 anni.

Proprio Evaristo Arnaldi, assieme a Nicola Ferronato, ha consegnato agli amici indiani anche il certificato intermedio di clownterapisti e clownterapeuti.

.