Polizia locale: nel 194° anniversario della fondazione 20 premiazioni e il bilancio dell’attività 2021

Il corpo di polizia locale di Vicenza ha festeggiato il 194° anniversario della sua fondazione. La cerimonia in onore degli agenti si è tenuta in Loggia del Capitaniato ed è stata aperta dagli interventi del sindaco Francesco Rucco, del consigliere delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio e del comandante Massimo Parolin.La festa dedicata alla fondazione del corpo vicentino, avvenuta il 26 febbraio 1828, è stata l’occasione per presentare i risultati dell’attività nell’anno trascorso e per consegnare gli encomi ai 19 agenti che nel 2021 si sono distinti per qualità professionale, spirito d’iniziativa o atti eccezionali di merito, abnegazione e coraggio. È stata inoltre celebrata la nomina a decano del corpo di polizia locale di un ex agente assunto nel 1954.“Con la cerimonia per i 194 anni dalla fondazione del corpo di polizia locale – ha affermato il sindaco Francesco Rucco – festeggiamo anche la sua evoluzione e l’attività portata avanti nel 2021, legata soprattutto alla pandemia, ma senza dimenticare la sicurezza urbana, un tema centrale per questa amministrazione fin dall’inizio del mandato. I dati parlano di un’azione particolarmente intensa che vede la polizia locale come un punto di riferimento per il territorio, sempre più a contatto con la gente e impegnata nel controllo della città. Abbiamo quindi voluto onorare gli agenti che si sono distinti per le loro attività con degli encomi, che dimostrano il riconoscimento e l’orgoglio dell’amministrazione nei loro confronti. Sottolineo, inoltre, l’ottima collaborazione, emersa anche nell’anno appena passato e che sta dando ottimi risultati, tra la polizia locale, in primis con il comandante Parolin, il consigliere delegato Naclerio, tutte le forze dell’ordine, prefettura e questura. Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili. Ci aspettano ancora dei momenti non facili, ma gli agenti della polizia locale ci saranno sempre per garantire la sicurezza dei nostri concittadini”.Le onorificenzeTra gli encomi, due sono stati consegnati al commissario Moreno Fabris e all’assistente Andrea Menegale che, in occasione di un grave incidente stradale, hanno soccorso e salvato praticando il massaggio cardiaco un’automobilista Andrea Besaggio, presente alla cerimonia insieme ai famigliari.Per la loro determinazione e capacità professionale due riconoscimenti sono stati dati agli assistenti di polizia locale Greta Lovato e Cristina Mantovani che hanno inseguito e arrestato i responsabili dello scippo di una borsa ai danni di una signora in corso Palladio.542 accessi abusivi nella zona a traffico limitato e altre importanti trasgressioni, per un ammontare di oltre 53 mila euro, sono stati l’oggetto dell’abilità investigativa del vice commissario Giancarlo Chemello meritevole dell’encomio.Sono quattro i membri della polizia locale premiati per avere gestito tra il 2020 e 2021 più di 222mila chiamate con richieste di informazioni in merito all’emergenza Covid. Si tratta dei commissari Stefano Riello e Claudio Farinon e degli assistenti scelti Gianpier Barbuscia e Romina Guly.All’unità Nos, composta dai vice commissari Guido Guglielmi e Alessandro De Franciscis, dagli assistenti scelti Antonio Galia e Anna Menin e dagli agenti scelti Massimiliano Mazzeo, Paola Clavello, Stefania Dalla Valle e Roberto Medolago, è andato il riconoscimento per la complessa indagine portata a termine con la Guardia di Finanza, grazie alla quale è stata sgominata un’importante attività di spaccio in città, con l’arresto di tre persone e il sequestro di oltre 3 chili di stupefacente e 6mila euro.Premiati anche i funzionari amministrativi Roberto Michelon e Cristina Marrani per i progetti realizzati dal 2018 al 2021 nell’ambito della videosorveglianza per la sicurezza urbana e per le attività di rappresentanza legale e difesa dell’ente.È stato, infine, nominato decano del corpo di polizia locale il 92enne Pietro Pinton, agente assunto nel 1954.

L’attività del 2021L’attività nell’anno appena trascorso registra 100.222 chiamate alla centrale operativa, per una media di 275 telefonate al giorno e 15.634 interventi su richiesta. Tra le richieste più frequenti, al primo posto si trovano le segnalazioni in merito alla circolazione stradale (2246), seguono quelle su persone che bivaccano (2756), consumatori di sostanze stupefacenti (1177), incidenti (754) e sul mancato rispetto della normativa anti Covid-19 (544). Di queste ultime, 480 riguardano persone, 107 pubblici esercizi e 29 attività commerciali.Per quanto riguarda i servizi, quelli serali (18.10-24) sono stati 151 con 1218 operatori impiegati per un totale di 7280 ore; quelli notturni (19.10-01) sono stati 208 con 664 operatori per 9707 ore. Per il contenimento del Covid in ausilio alle forze di polizia sono state realizzate 302 giornate di controllo con 1.326 operatori per 7910 ore.Il Nos nel 2021 ha condotto 155 operazioni antidroga, identificando 450 persone e segnalandone 122 per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale.Nell’ambito del settore operativo di polizia giudiziaria e sicurezza urbana sono stati effettuati 1651 servizi, di cui 530 in borghese; mentre nel settore interno sono stati trattati 1555 procedimenti.Sul fronte della sicurezza stradale, le infrazioni rilevate sono state 77.808. Le violazioni più ricorrenti riguardano il superamento dei limiti di velocità (17.017), obblighi, divieti e limitazioni (50.980), transiti non autorizzati in ztl ( 26.222), transiti su corsie riservate ai mezzi pubblici (13.829). Gli incidenti stradali rilevati sono stati 579, di cui 367 con lesioni alle persone (uno mortale e tre con prognosi riservate) e 212 con danni solo alle cose.Il settore edilizia, viabilità, pubblicità, permessi ha eseguito, tra gli altri, 180 controlli nei cantieri edili; mentre quello di polizia urbana, sanitaria ed ecologica ha registrato 108 violazioni per l’abbandono di rifiuti, di cui 78 mediante il sistema di videosorveglianza; quello commercio e pubblici esercizi ha effettuato, tra i vari accertamenti, 187 per la normativa anti Covid rilevando 18 violazioni.Per quanto riguarda il controllo del vicinato, il settore di competenza ha preso in carico 66 segnalazioni, tra le quali 20 di tossicodipendenza, 11 di degrado e 8 per abbandono di rifiuti.Da segnalare inoltre le attività dell’ufficio di segreteria (70 determinazioni dirigenziali, 151 provvedimenti di liquidazione, 79 note stampa), le principali hanno riguardato: l’ottenimento di contributi da bandi regionali e statali per la formazione degli agenti; l’attuazione e conclusione del progetto di prevenzione e contrasto al maltrattamento degli animali; la realizzazione della riorganizzazione del servizio di vigilanza nelle scuole primarie attraverso l’affidamento del servizio a una associazione di volontariato; l’attuazione di bandi per l’installazione di sistemi di video sorveglianza e di portali per la lettura delle targhe; l’attivazione del nuovo distaccamento di polizia locale nella sede di Campo Marzo; l’approvazione del regolamento per la gestione delle immagini prodotte dagli apparati informatici di controllo da remoto; l’attuazione della cura e gestione dell’unità cinofila; l’implementazione del servizio informatico di rilascio copie di atti di sinistri stradali e degli atti amministrativi connessi con i trattamenti sanitario obbligatori (tso) ed accertamenti sanitari obbligatori (aso).