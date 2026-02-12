Pluricondannata in piena “zona rossa”: arrestata dalla Polizia di Stato

Sono stati gli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Vicenza ad intercettare, in Via Torino, una cittadina dominicana di 35 anni, con a carico numerosissimi precedenti di polizia, balzata questa estate agli onori della cronaca dopo aver assunto comportamenti violenti e pericolosi in danno di cittadini vicentini, turisti ed automobilisti.

La donna, già condannata per reati quali lesioni, minacce, simulazione di reato, molestie alle persone, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, commessi in diverse province italiane, è stata sottoposta a un controllo approfondito dagli Agenti della Polizia di Stato che l’hanno riconosciuta proprio in Via Torino, attualmente particolarmente battuta dalle Volanti a seguito della proroga del provvedimento prefettizio che ha istituito la zona rossa nel capoluogo berico.

La donna, che alcuni mesi fa era stata associata al CPR di Roma dal quale era stata dimessa per ragioni sanitarie, è stata quindi sottoposta ai doverosi accertamenti sulla sua identità, al termine dei quali le è stato notificato l’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pistoia.

Gli Agenti della Questura, pertanto, hanno portato la donna presso il carcere di Verona dove dovrà scontare la pena definitiva della reclusione di 1 anno e 18 giorni.