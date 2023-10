Più di 70 farmacie vicentine aderiscono al Trimestre anti-inflazione

A circa due settimane dall’avvio dell’iniziativa, sono oltre 70 le farmacie vicentine che hanno aderito all’iniziativa “Trimestre antinflazione”, impegnandosi ad offrire prodotti a prezzi contenuti e fissi

A circa due settimane dall’avvio dell’iniziativa, sono già più di 70 le farmacie vicentine che hanno aderito all’iniziativa “Trimestre antinflazione”, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con il Governo da Federfarma insieme ad altre Associazioni di Categoria.

Come previsto dall’accordo, presso le farmacie aderenti è possibile trovare una selezione di articoli per la prima infanzia e per l’igiene e la cura della persona a prezzi contenuti e fissi.

«Le farmacie svolgono da sempre anche un ruolo sociale – sottolinea la dott.ssa Daniela Giovanetti, presidente di Federfarma Vicenza -, basti pensare alle tante campagne di raccolta fondi e sensibilizzazione a cui aderiamo, a partire dall’annuale raccolta dei farmaci donati in collaborazione con il Banco Farmaceutico. Questa iniziativa si inserisce nello stesso ambito e conferma la sensibilità dei farmacisti su un tema, quello della povertà sanitaria, che è certamente presente nel nostro Paese e che rischia di diffondersi ulteriormente in un momento di forti e generali rincari. A questo riguardo voglio sottolineare che anche le farmacie, essendo alla fine della filiera di distribuzione, hanno subito tutta una serie di rincari nell’ultimo anno e stanno facendo il possibile per non riversarlo sul cliente. L’adesione al “trimestre antinflazione” rappresenta un ulteriore sforzo in questa direzione».