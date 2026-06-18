Ondata di calore senza precedenti in Europa: temperature fino a 40 gradi da Spagna a Regno Unito

Francia, Spagna, Portogallo e Regno Unito sotto la morsa del caldo estremo, mentre l’ondata di calore che sta interessando il continente europeo continua a intensificarsi e ad estendersi anche al di fuori dei confini italiani.

Con l’aumento delle temperature in Francia e l’arrivo di una nuova fase di caldo anomalo, già prima dell’inizio ufficiale dell’estate diversi Paesi si trovano ad affrontare una situazione meteorologica critica. In molte aree le temperature si avvicinano ai 40°C, mentre una vasta coltre di aria rovente sta interessando gran parte dell’Europa, con particolare intensità nella penisola iberica e verso est.

In Spagna, l’Agenzia meteorologica statale AEMET ha emesso un’allerta gialla per ondata di calore nel nord-est e in diverse zone del centro e del sud-ovest del Paese. Le previsioni indicano punte fino a 39°C, con picchi localizzati di 40°C nelle aree interne dell’Andalusia, in particolare tra Córdoba e Jaén. Secondo l’agenzia, il caldo è destinato a persistere nei prossimi giorni, con valori che da sabato potrebbero superare stabilmente i 36-38°C nelle valli interne e toccare nuovamente i 40°C nella parte orientale del Paese.

L’ondata di calore appare inoltre in ulteriore intensificazione. A partire da domenica e per gran parte della settimana successiva, sono previste “temperature molto elevate e persistenti”, con massime tra i 38 e i 40°C nella valle dell’Ebro. Le autorità meteorologiche spagnole segnalano un “pericolo significativo” nelle ore più calde della giornata, ricordando come la primavera 2026 sia stata già classificata tra le più calde mai registrate.

In Portogallo la situazione non è diversa. A Évora, nella regione dell’Alentejo, le temperature hanno già raggiunto i 37°C nelle ore centrali della giornata. Nella stessa area, il giorno precedente è stato registrato un record di 39,3°C secondo l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera.

Nel Regno Unito, invece, le condizioni risultano per ora più miti, con valori tra i 20 e i 25°C nel sud del Paese. Tuttavia, le previsioni indicano un rapido aumento già nel fine settimana, con un possibile picco di 32°C tra sud ed est dell’Inghilterra. L’Agenzia per la sicurezza sanitaria ha emesso un’allerta gialla per diverse aree, inclusa Londra, valida fino a lunedì.

In Italia è stata diramata un’allerta arancione in diverse grandi città, tra cui Bologna, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature possono raggiungere i 36°C. Il rischio incendi resta elevato in alcune regioni, in particolare in Sardegna, dove la Protezione civile ha attivato un livello di attenzione medio.

Secondo i meteorologi, la tendenza resta quella di un ulteriore peggioramento, con valori termici elevati anche nelle ore notturne e minime che in molte zone non scenderanno sotto i 20°C.

Il quadro complessivo conferma come l’Europa sia tra le aree del mondo più esposte all’aumento delle temperature: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi quattro anni oltre 200.000 morti sono stati attribuiti al caldo estremo, definito un “killer silenzioso”, in gran parte evitabile con adeguate misure di prevenzione.