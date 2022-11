Oggi le celebrazioni solenni della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Il Santuario di Monte Berico ha accolto l’Arma dei Carabinieri della Provincia di Vicenza, riuniti per

celebrarne la Patrona e, contestualmente, l’81° anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di

Culqualber da parte del 1° Battaglione Carabinieri che, il 21 novembre 1941, si sacrificò in una delle

ultime e cruente battaglie in terra d’Africa.

In presenza del Prefetto di Vicenza, Dott. Pietro Signoriello, e del Procuratore della Repubblica, dott.

Lino Giorgio Bruno, il Cappellano Militare, Don Corrado Tombolan, ha officiato la celebrazione

religiosa, alla quale hanno assistito autorità civili e militari, rappresentanti dell’Arma in congedo,

rappresentanti di altre forze di polizia e un cospicuo numero di Carabinieri del Comando Provinciale,

del Centro di Eccellenza per le Unità di Polizia di Stabilità (CoESPU), guidati dal Gen. B. Giovanni

Pietro Barbano, del NATO SP COE ed Eurogendfor, e dei Gruppo Carabinieri S.E.T.A.F. e

Carabinieri Forestale.

Sono stati ricordati i fatti d’arme, per i quali alla Bandiera di Guerra dell’Arma fu conferita la seconda

Medaglia d’Oro al Valor Militare; sono stati evocati e ricordati quei valori che, dopo oltre 208 anni,

continuano a pervadere l’operato di ogni Carabiniere, in Patria e all’estero.

Si celebra oggi, inoltre, anche la “Giornata dell’Orfano”. È proprio a loro, primi destinatari del dolore

per le gravi perdite di affetto, che i Carabinieri vicentini rivolgono il loro più sentito pensiero.

Le parole del Col. Moscati, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vicenza:

“La fedeltà è il valore fondante dei Carabinieri: fedeltà al giuramento prestato che ogni Carabiniere,

da servitore dello Stato, rinnova ogni giorno. Fedeltà alle Istituzioni, alla Magistratura. Questa

mattina, piace pensare che si irradi vibrante da questo splendido piazzale panoramico, sul quale

sventola il nostro amato tricolore, simbolo dell’unità nazionale, un abbraccio che unisce i

Carabinieri a ogni abitante della Provincia di Vicenza”.