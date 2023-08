A Monte Berico, nel piazzale della Vittoria, in vista delle celebrazioni per l’8 settembre, festa patronale, verrà sostituita la grande bandiera tricolore che svetta in prossimità della balaustra.

Il nuovo vessillo sarà issato al posto dell’attuale, che risulta lacerato, indicativamente a metà della settimana prossima in base alle condizioni meteorologiche.