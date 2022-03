Nuova segreteria per il PD vicentino: i nomi

Dopo l’elezione del Segretario provinciale Davide Giacomin, il partito provinciale annuncia la nomina dell’esecutivo.

“È una squadra dinamica, snella, un mix di esperienza e novità” spiega il segretario. “Ho voluto un organismo che sia veloce nel dare le risposte ma nel contempo valorizzi il territorio ed i circoli. La parola d’ordine per noi deve essere l’ascolto, fondamentale per un partito che vuole rappresentare capillarmente le nostre comunità. Al mio fianco, come vice, ci sono due donne giovani e con qualità eccezionali.”

“Da questo momento parte il nostro lavoro – conclude il Segretario – con grandissimo entusiasmo e mettendosi a disposizione dei vicentini. Le sfide dei prossimi mesi saranno impegnative con l’invasione dell’Ucraina, i costi in costante crescita e una pandemia che ha lasciato segni permanenti nella nostra società.”

Qui l’elenco completo della squadra di segreteria:

Davide Giacomin – Segretario

Erica Bertoncello – Vicesegretaria, welfare ed integrazione

Ester Peruffo – Vicesegretaria, diritto allo studio e politiche giovanili

Luca Lazzaroni – Organizzazione

Angelo Guzzo – Enti locali

Luca Cislaghi – Comunicazione

Nicolò Andreotti – Agorà Democratiche

Enrico Mastrotto – Rapporto con i Circoli

Ilaria Sbalchiero – Donne Democratiche

Mario Costa – Giovani Democratici